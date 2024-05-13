الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مقتل موظف أجنبى وإصابة آخر فى هجوم للاحتلال بقطاع غزة

غزة
غزة

في حادث مؤسف، قتل موظف أجنبي وأصيب آخر بجروح خطيرة في هجوم قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في محافظة رفح بجنوب قطاع غزة. 

وقد تم استهداف الموظفين وهما يستقلان مركبة تابعة للأمم المتحدة، وعليها علم وشارات الأمم المتحدة.

تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، والتي شهدت اشتدادًا خلال الأيام الأخيرة، بحسب بيان المكتب الحكومي في غزة.

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أدان متحدث باسم الحكومة الفلسطينية بشدة الهجوم، معتبرًا إياه استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومن يقف إلى جانبه.

في الوقت نفسه، دعا المتحدث الدول العربية والدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأرواح البريئة في ظل استمرار تصاعد العنف والتوترات في المنطقة.

وتعتبر هذه الحادثة بمثابة تأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف والتصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والموظفين الإنسانيين العاملين في القطاع.

 

الاحتلال غزة المكتب الحكومي في غزة ​​الأمم المتحدة إدانة جرائم الاحتلال

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