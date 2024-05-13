لحظة بلحظة.. "القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية شاملة للأوضاع فى غزة ورفح الفلسطينية

قدمت قناة القاهرة الإخبارية تغطية آنية لتفاقم الأوضاع في كل من قطاع غزة ورفح الفلسطينية، وذلك من خلال طاقم مراسليها على خط النار.

وفي نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية" أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال يقصف "حي البرازيل" شرقي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

كما أفادت القناة بأن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة خلال عمليات اقتحام موسعة جنوب غربى جنين، موضحة أن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة خلال عمليات اقتحام موسعة جنوب غربي جنين بالضفة الغربية.

كما أوضحت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الإثنين، بسماع صفارات الإنذار تدوي في مناطق يرئون وبرعام وأفيفيم في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

فيما أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، سقوط 3 شهداء و8 مصابين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، في نبأ عاجل اليوم، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات في وسط قطاع غزة.

وأفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون بالضفة الغربية بأكثر من 10 آليات عسكرية و70 جندي مشاة.

أكدت صحيفة جارديان أن أهالي نحو 900 جندي إسرائيلي في قطاع غزة يوقعون رسالة تدعو جيش الاحتلال لوقف الهجوم على رفح الفلسطينية ويصفونه بـ"فخ مميت"، حسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.