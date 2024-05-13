سياسيون وبرلمانيون يشاركون فى مؤتمر "اتحاد القبائل العربية" بالجيزة

توافد عدد من الشخصيات السياسية والعامة وممثلي النقابات المهنية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ للمشاركة في المؤتمر الجماهيري اتحاد القبائل العربية الذي يعقد بمحافظة الجيزة.

وحضر النائب مصطفي بكرى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، والدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، النائب فايز أبو حرب، والنائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، ونقيب الفلاحين حسين أبو صدام، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.