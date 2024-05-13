الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

سياسيون وبرلمانيون يشاركون فى مؤتمر "اتحاد القبائل العربية" بالجيزة

مؤتمر اتحاد القبائل
مؤتمر "اتحاد القبائل العربية" بالجيزة

توافد عدد من الشخصيات السياسية والعامة وممثلي النقابات المهنية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ للمشاركة في المؤتمر الجماهيري اتحاد القبائل العربية الذي يعقد بمحافظة الجيزة.

txt

لافتات مؤيدة للرئيس والدولة.. أول فيديو من مؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

txt

اتحاد القبائل العربية يعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى الجيزة غدًا

وحضر النائب مصطفي بكرى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، والدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، النائب فايز أبو حرب، والنائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، ونقيب الفلاحين حسين أبو صدام، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الشخصيات السياسية النواب الشيوخ القبائل العربية الجيزة ياسر الهضيبي هشام الشعينى

الأكثر قراءة

إدمان وسرقة.. كيف تواجه الدولة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

حسام حسن: عمر مرموش رفض الانضمام لمعسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟