الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

حسام حسن: لا نعلم موقف صلاح حتى الآن من معسكر المنتخب

صلاح
صلاح

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقف انضمام المحترفين لقائمة الفراعنة في معسكر يونيو المقبل استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

ولم يؤكد العميد تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، والذي غاب عن أول معسكر للتوأم.

وقال حسام حسن في تصريحات صحفية اليوم: “مرموش سيكون خارج المعسكر فى حال خضع للعملية التي سيجريها في أصبعه”.

وأضاف: “لدينا أمل كبير في أن يتواجد تريزيجيه خاصة بعد عودته من الإصابة، أما حجازي وشريف سيتواجدان”.

وأتم: “لا نعلم موقف صلاح حتى الآن من معسكر المنتخب، نأمل أن يتواجد”.

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