الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق هائل نشب فى مواسير الصرف الصحى بالمنوفية

جانب من موقع الحريق
جانب من موقع الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق مواسير صرف صحي بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون.

وتعاملت قوات الحماية المدنية بالمنوفية مع بلاغ حريق مواسير على كوبري سبل بقرية سمادون، بعد ورود بلاغ من الأهالي، ودفعت بـ 12 سيارة للسيطرة على الحريق.

بدأت الواقعة بتصاعد الأدخنة بشكل كبير في سماء قرية سمادون، ما تسبب في قلق السكان بالقرية والقرى المجاورة.

تلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بقرية سمادون، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية لإرسال سيارتها لمكان البلاغ.

وانتقل إلى مكان الحريق العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون، للوقوف على تداعيات الحريق وأسبابه، كما حضر فريق من مجلس المدينة، مشيدين بجهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وذلك بعد سؤال شهود العيان وإجراء المعاينة الأولية لحريق عدد من مواسير الصرف الصحي على كوبري سبل بقرية سمادون، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحريق.

السيطره على حريق بمواسير صرف صحي قرية سمادون مركز اشمون الحماية المدنية المنوفية

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