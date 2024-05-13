الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

انطلاق ماراثون جامعة المنوفية ضمن مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

ماراثون جامعة المنوفية
ماراثون جامعة المنوفية

أطلق الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إشارة البدء للمشاركة في الماراثون الذي نظمته الجامعة وذلك ضمن مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبدالباري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وانطلق ماراثون "الجري" في تمام العاشرة والنصف صباحًا من أمام بوابة زوير للمتسابقين من البنات  ومحور الحاج صلاح خطاب طريق ميت خاقات للبنين، بمشاركة طلاب جامعات: "المنوفية، السادات والزقازيق"، وانتهى داخل ستاد الجامعة، بإشراف الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن الماراثون يهدف إلى نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام، للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، مشددًا على ضرورة استغلال طاقات الشباب المختلفة باعتبارهم أمل مصر وقادة المستقبل ودفعهم للمشاركة في  التنمية والبناء والتعمير للجمهورية الجديدة.

وأضاف القاصد، أن جامعة المنوفية حريصة على  رفع الوعي البيئي للطلاب وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، مشيدًا بروح التنافس لدى الطلاب، ومؤكدًا حرص الجامعة على تسخير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والتوعوية، لإعداد جيل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في المسابقة  تأتي من منطلق حرص جامعة المنوفية على إشراك طلابها في مختلف الأنشطة الطلابية والتوعوية.

جدير بالذكر أن هذه هي المرحلة الثالثة، وتم إطلاق المرحلة الأولى من المسابقة خلال عام ٢٠٢٢ على مستوى محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي البيئي لدى كل فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

جامعة المنوفية صحتنا من صحة كوكبنا ماراثون جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية دكتور احمد فرج القاصد

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