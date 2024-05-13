محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

عقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2024/ 2025، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الطرق، ومديري عموم الإدارة الاستراتيجية، والشئون المالية والإدارية، والإدارة المالية بالديوان العام.

وناقش محافظ المنوفية خطة توزيع الاعتمادات لمشروعات الخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد على مستوى مراكز المدن والأحياء، وكذا آليات طرح المشروعات المستهدفة بالخطة للبدء في تنفيذها، فيما تم استعراض رؤى ومقترحات تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التي سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن.

ووجَّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تسريع معدلات أداء تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات حفاظًا على الإنفاق العام، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات تحسين البيئة والطرق ومستوى الإنارة والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول ابتكارية، مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن بصورة مباشرة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.