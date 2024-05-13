"الأوابك": تطبيق المعايير الدولية والتقنيات الحديثة للحفاظ على البيئة

‏أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني اليوم الإثنين أهمية تطبيق المعايير الدولية واستخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على البيئة عبر خفض الانبعاثات ومكافحة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

معايير دولية وتقنيات حديثة للحفاظ على البيئة

‏جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية الـ17 لتنمية القدرات حول مفاوضات تغير المناخ للدول العربية والتي تنظمها (أوابك) على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

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تنمية القدرات والمهارات للعاملين في المجال البترولي

وقال إن عقد ورش عمل بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية يأتي انطلاقًا من توجيهات مجلس وزراء المنظمة وما أبداه المجلس من حرص واهتمام بضرورة تنمية القدرات والمهارات للعاملين في المجال البترولي.

قضايا التغير المناخي

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‏وذكر أن (أوابك) قامت باستضافة دورتين من الدورات الـ17 وهذه الدورة الثالثة التي تنظمها المنظمة بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية بهدف تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 واتفاق باريس 2015 الذي يعد حجر الزاوية في بنية حماية المناخ في إطار التنمية المستدامة.

‏ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار عند بحث قضايا التغير المناخي خصوصية الدول الأعضاء في المنظمة والتي تعتمد على مصدر أحادي للدخل.‏

من جانبه أكد رئيس المجموعة العربية لتغير المناخ الدكتور البراء توفيق خلال الورشة أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية بما يخدم مصالحها ويعزز من قدرتها ومواردها.

وقال توفيق إن المجموعة العربية لتغير المناخ كان لها دور ريادي في مفاوضات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيدًا في هذا الصدد بجهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.