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مصر

الزراعة: زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 15%.. وفتح 4 أسواق جديدة في الخارج

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع الصادرات الزراعية إلى ٣ ملايين و٢٦٧ ألفا و٤٥٠ طن خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ٢ مليون و١٦٦ ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة تبلغ ١٥٪. وبلغت صادرات البرتقال مليون و٥٩٥ ألف طن خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل مليون و٤٦٨ ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار "موسى" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن صادرات البطاطس بلغت ٥٧١ ألف طن منذ بداية العام الحالي حتى الآن، مقابل ٥٨٢ ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت صادرات البصل ٢١٣ ألف طن منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مقابل ٢٠١ ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وصادرات البطاطا الحلوة بلغت ٥٧ ألف طن مقابل ٤٨ ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف سعد موسى أن صادرات الفراولة بلغت 20 ألف طن منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة بـ 22 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت صادرات الفاصوليا الخضراء والجافة 72 ألف طن مقابل 50 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وصادرات الطماطم بلغت 37 ألف طن مقابل 40 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولم تبدأ صادرات العنب والرمان بعد في هذا الموسم.

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أنه نجح في فتح السوق الكندي أمام صادرات الفراولة، وفتح أسواق الولايات المتحدة الأمريكية أمام الصمغ العربي. كما نجح في فتح أسواق السلفادور أمام وهندراوس ام القطن المصري، وأسواق المكسيك أمام صادرات التمور.

وأكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المعمل يتوسع لتغطية السوق المحلي في الممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في الحملات الإرشادية. كما تستهدف زيادة المواد الفعالة والتحاليل واستيعاب كمية أكبر من التحاليل للمحاصيل الزراعية وتحليل العينات وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت عبداللاه أنه يتم إجراءات تحليل كل ثلاثة شهور للعينات المستهدفة، حيث ساهم المعمل بنسبة كبيرة في زيادة الصادرات الزراعية، وذلك مع سعي الدولة لفتح أسواق في جميع الدول العربية والأجنبية، وتحليل سموم فطرية ومبيدات ورصد الملوثات في الشحنات.

-الزراعة زيادة الصادرات الزراعية بنسبة الوفد وفتح الامم المتحدة أسواق جديدة

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