بعد قليل.. محاكمة متهم بقتل عامل في المطرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما في المطرية.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن عن نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمتوفي، بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما، وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها المتهم سكينًا وطعن المجني عليه وأرداه قتيلاً.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة، مقتولاً بطعنة سكين، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم، وتحرر المحضر بالواقعة.

وبإعداد كمين ألقى خلاله رجال المباحث، القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.