الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة متهم بقتل عامل في المطرية

محاكمة عامل
محاكمة عامل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما في المطرية.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن عن نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمتوفي، بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما، وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها المتهم سكينًا وطعن المجني عليه وأرداه قتيلاً.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة، مقتولاً بطعنة سكين، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم، وتحرر المحضر بالواقعة.

وبإعداد كمين ألقى خلاله رجال المباحث، القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل قتل المطرية خلافات مالية

مواد متعلقة

علشان اتجوزت بعده.. المؤبد لسائق بتهمة قتل طليقته بـ"حجيرات قنا"

الأكثر قراءة

عاجل| إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

زيارة خاصة.. شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد قليل

رفع 325 طن قمامة ومخلفات من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

إجراء من النيابة بشأن "عقار كرموز" المنهار بالإسكندرية

قرار ضد 115 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في السنطة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب