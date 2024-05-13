تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض واللحوم الحمراء

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن تراجع التضخم إلى 31.8% خلال أبريل الماضي، مرجعًا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة السلع والتي كان من ضمنها مجموعة اللحوم والدواجن، وذلك بسبب عدد من العوامل، والتي من أهمها تراجع أسعار الأعلاف بنسبة تترا ح مابين 35% إلى 40%.

40 % تراجعًا في أسعار الأعلاف

وأوضح "سليمان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جملة الأعلاف تمثل مابين 60 إلى 80% من تكلفة المشروعات الداجن، مشيرًا إلى أن مع زيادة الإفراجات الجمركية عقب قرار تحير سعر اصرف، لتوفير العملة الصعبة اللازمة للإفراج عن كافتة الخامات الموجودة في الموانئ، أسهم في تراجع أسعار الأعلاف.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن تراجع المواد الأولية أثر بشكل كبير على ومباشر على المنتج النهائي، حيث تراجعت أسعار الدواجن والبيض واللحوم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة إلى توفر الأعلاف.

حملات مكثفة

وأشار إلى أنه بجانب توفير متطلبات المستهلك، يوجد رقابة صارمة على الأسواق لمراقبة جودة المنتج من خلال نقابة الطب البيطري على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى توفير وزارة الزراعة السلع للمواطنين، بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن سعرها في الأسواق.