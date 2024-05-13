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مصر

معهد بحوث الصحة الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية بكفر الشيخ

القافلة العلاجية
القافلة العلاجية البيطرية

بدأ معهد بحوث الصحة الحيوانية، في تنفيذ القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا خلال الفترة من 11 حتى 16 مايو، ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ، وفي إطار توجيهات  وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية

يأتي ذلك استمرار لنشاط برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدي صغار الفلاحين بقرى محافظات الجمهورية والممولة من صندوق دعم المشروعات التطبيقية والحملات الإرشادية للسنة السابعة على التوالي.

وجرى تنفيذ القافلة بقرية اسحاقة بمركز كفر الشيخ، وشارك فيها من المعمل  الفرعي لبحوث الصحة الحيوانية  بكفر الشيخ بحضور الدكتور عاطف عبد المجيد سالم  ممثلا لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحيوانات والإرشادية لصغار المربين بالقرية وتقديم كل أوجه الدعم والعون لهم في ما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وجابت القافلة كل مناطق قري محافظة كفر الشيخ الأكثر احتياجا، وقام المربون والمزارعون بتقديم الشكر للقائمين على تنظيم هذة القافلة وطلبوا المزيد من تنظيم هذة القوافل التي تخدم صغار المربين والمزارعين علي مستوي الجمهورية.

معهد بحوث الصحة الحيوانية صغار الفلاحين وزير الزراعة السيد القصير والدكتور عادل عبد العظيم

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