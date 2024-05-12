الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قصواء الخلالى تعلق على دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية"

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ البداية له ثوابت ومُحددات داعمة للقضية، مشيرة إلى أهمية التصريحات التي صدرت عن مصدر رفيع المستوى بشأن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع خلية الأزمة المعنية للأوضاع في قطاع غزة.

وأشادت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن مصر جددت مطالبها بشكل واضح أمام المؤسسات الدولية بضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل مدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت "الخلالي" إلى أنه منذ دقائق قليلة تعرضت رفح لقصف عنيف للغاية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار.

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