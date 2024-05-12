مجهولون يلقون جثة شاب أمام وحدة إسعاف في قنا

ألقى مجهولين جثة شاب أمام وحدة إسعاف وفروا هاربين في قرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت، شمالي قنا وتم نقله على الفور إلى مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب بطلقات نارية أمام وحدة إسعاف في قرية الكرنك، مركز أبوتشت.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة "م. يبلغ من العمر 24 عامًا، بها طلقات نارية قاموا بإلقائه أشخاص أمام وحدة إسعاف الكرنك مركز أبوتشت وفروا هاربين.

جار فحص الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.