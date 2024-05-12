باحث بـ"مركز الفكر والدراسات" يبرز الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قال صلاح وهبة، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف المصري تجاه الأزمة الفلسطينية تاريخي للغاية لم يبدأ من السابع من أكتوبر الماضي فقط، ولكن الدور المصري في الأزمة الراهنة تحديدا أخذ أشكال متعددة، وكان الدور الأبرز هو دعم الجهود الإنسانية من خلال تحويل مدينة رفح لمركز استقبال المساعدات الإنسانية من كل دول العالم.

وأضاف وهبة، خلال مداخلته الهاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تحملت جزءًا كبيرًا من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، ووصلت إلى أكثر من 75% من إجمالي حجم المساعدات، كما لعبت الدولة دورًا محوريًا على الجانب الدبلوماسي، ووضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على طاولة المجتمع الدولي.