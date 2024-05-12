الأحد 12 مايو 2024
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محمود مسلم عن أحداث رفح: نتنياهو "مجرم حرب" بامتياز (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن اعتزام مصر الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية، رفضًا للانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل متواصل، مؤكدًا أن هذه رسالة واضحة ضد إسرائيل وتأكيد على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

أكد مسلم، خلال مداخلته الهاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية الآن هو ضد كافة قواعد الإنسانية؛ لأن ما يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبعد ما يكون عن القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، فهو مجرم حرب بامتياز.

وأشار أيضًا إلى أن نتنياهو يسير في الطريق الذي يحفظ له مقعده، وفي مقابل ذلك لا يشبع من الدم، مؤكدًا أن موقف مصر واضح وصريح بشأن التضامن مع جنوب إفريقيا في الدعوى، كما يجب أن تتخذ المؤسسات الدولية موقفًا ضد ما يحدث في رفح.

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