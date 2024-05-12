الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمود مسلم يدين الانتهاكات فى رفح ويؤكد موقف مصر الثابت (فيديو)

محمود مسلم
محمود مسلم

أدان الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، الأعمال الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مدينة رفح، ووصفها بأنها "ذروة الانتهاكات الإنسانية".

أكد مسلم، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة “صدى البلد”، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في تحدٍ صارخ للإجماع الدولي والمؤسسات العالمية التي أدانت هذه الأفعال بشدة.

وأشار إلى أن مصر، التي لطالما تحلت بالصبر إزاء التجاوزات الإسرائيلية، لن تظل صامتة إزاء هذه الأحداث، وأضاف أن المفاوض المصري قدم مقترحات بناءة تعكس الواقع وتسعى للتوافق، مؤكدًا الدور البارز لمصر في المنطقة.

واختتم "مسلم" تصريحاته مؤكدًا أن الأفعال الإسرائيلية في رفح تمثل انتهاكًا جسيمًا للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، متوقعًا تصريحات تهدئة من الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض للحد من التوتر الإنساني الراهن.

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