أستاذ قانون دولي يفند القرار المصري بشأن دعم دعوى جنوب إفريقيا (فيديو)

تحدث الدكتور أيمن سلامة، الأستاذ المتخصص في القانون الدولي، عن نية مصر التدخل دعمًا للدعوى القضائية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

أكد سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية الخارجية المصرية لتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني، وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة.

وشدد على أن مصر، بخبرتها وقدراتها الكبيرة، قادرة على تقديم دلائل قوية تعزز من موقف جنوب إفريقيا في الدعوى، مما يسهم في تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ويدعم مسار العدالة.