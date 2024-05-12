تروح فين.. دليلك لقضاء يوم ممتع في الاسكندرية (بث مباشر)

الإسكندرية يا جميلة العالم، وملهمة الشعراء، وعروسة المتوسط وملهمة زوارها، فمن تطأ قدميه أرض تلك المدينة الجميلة لا ينساها وتظل في ذاكرته.

فبين مزارات أثرية وسياحية وشاطئية تنجح الإسكندرية في فرحة ضيوفها وخطف قلوبهم وعقولهم في قضاء يوم ممتع بنجاح.

تقدم “الدستور” دليلك لقضاء يوم سياحي في الإسكندرية في بث مباشر.

شواطىء الاسكندرية

لتعد شواطىء عروس البحر المتوسط بمختلف قطاعاتها مقصد سياحي أساسي لزوار المدينة وضيوفها، في جميع فئاتها السعرية.

لتنقسم الشواطىء لـ3 فئات، الفئة المجانية لشاطىء المندرة المجاني وشاطىء سيد درويش والشواطىء العامة بقيمة سعرية 5 جنيهات والشواطىء المميزه بقيمة سعرية 15 جنيها وأخيرا الشواطىء السياحية بقيمة سعرية 25 جنيها.



المزارات الأثرية

أثناء جولتك في الإسكندرية والتي تتميز باختلاط نسمات وهواء البحر المنعش مع القيمة التاريخية والتراثية التي تحتضنها مختلف الأحياء والشوارع السكندرية.

فلابد من أن تتضمن جولتك السياحية زيارة قلعة قايتباي، ومتحف الأحياء المائية ومتحف المحنطات الملحق بها، وتنتقل إلى منطقة كرموز وتتجول بداخل منطقة كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري، وتواصل بزيارة المسرح اليوناني الروماني.

المزارات المتحفية

تثري الخريطة السياحية في الاسكندرية مجموعة من المتاحف المتألقة، فبعد افتتاحة مجددا تصدر المتحف اليوناني الروماني قائمة الخطة السياخية للزائر الأجنبي والمحلي، ثم متحف المجوهرات والمتحف القومي، لتجد نفسك في جولة باحضان التاريخ المتنوع.

المزارات المفتوحة

ما يميز الإسكندرية أن مختلف شوارعها تحمل جانب مهم من تاريخها وتراثها، فتستطيع أن تخطط لجولة مفتوحة في شارع فؤاد أقدم شوارع العالم وتشاهد جمال المباني التراثية القديمة إيطالية التصميم وكأنها قطعة من أوروبا، وتصل لشارع النبي دانيال والذي يجمع بين الـ3 أديان في مزارات مهمة وتتعرف على تاريخة العريق ويكون لك نصيب من باقة الكتب والموسوعات.

المزارات الثقافية

لتكتمل جولتك السياحية بزيارة مكتبة الإسكندرية بأقسامها التي لا تنتهي، بين حضور الفعاليات المتنوعة أو التجول في متاحفها الثقافية أو اقتناص بعض الوقت للتحول بين أرفف الكتب النادرة، في جولة ثقافية تمزج بين جمال الإسكندرية وتنوع الثقافات.

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