الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رحلات اليوم الواحد تنعش حركة السياحة بشواطىء عروس البحر المتوسط

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

أنتعشت رحلات اليوم الواحد قاصدة الإسكندرية مع بدء موسم الصيف، لتمتلأ شواطىء عروس المتوسط بالمصطافين الوافدين من المحافظات للاستمتاع بالإجازة الصيفية.

رحلات اليوم الواحد لها دورا كبيرا في الترويج للسياحة الداخلية سواء من اقبال للشواطىء أو رواج حركة البيع والشراء لتكون بديلا اقتصاديا للاستمتاع برحلات الإسكندرية متعددة المقاصد السياحية عوضا عن استئجار الوحدات المصيفية.


يقول مؤمن عبد الوهاب، من محافظة البحيرة، إنه دائم الزيارات لمحافظة الإسكندرية حيث تبعد المسافة بين محل سكنه ومدينة الثغر مايقرب من ٦٠ دقيقة فيصطحب أصدقاءه باستمرار ويأتون في حولات سريعة سواء الاستمتاع او نزول الشواطىء أو للتسوق السريع.

وأضاف محمود رضا، من كفر الشيخ، أن محافظة الإسكندرية من الرحلات المحببه له منذ صغره فترتبط بذكرياته علاوة على أنها رحلة اقتصادية تناسب مختلف الأسر المصرية وتستطيع التجول في أكثر من معلم سياحي في يوم واحد والعودة مره أخرى.

وواصلت أمل حسن، من القاهرة، أنها تستغل إجازتها بالسفر إلى الإسكندرية، فهي سكندرية الأصل ولظروف عملها تضطر للإقامة في القاهرة، لكن فور حصولها على إجازة تنتقل إلى الإسكندرية للاستمتاع بإجازتها وشراء ما يلزمها بأسعار مناسبة عن القاهرة معلقة: "هتفضل الاسكندرية بلد خفيفة ومفضلة لاهلها وضيوفها".

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شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الحمراء فى وجه المصطافين: احذروا نزول البحر (فيديو)

 

 

 

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