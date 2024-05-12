الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طريقة ضبط تردد باقة قنوات الحياة على القمر الصناعي نايل سات 2024

قناة الحياة
قناة الحياة

يبحث الكثير من الناس على محرك البحث العالمي جوجل عن تردد قناة الحياة فهي من أقدم القنوات التي تم تقديمها على القمر الصناعي النايل سات.

قناة الحياة

وتعتبر قناة الحياة واحدة من أهم وأقدم القنوات التليفزيونية العربية وتحظى بشعبية كبيرة بين جميع شعوب الدول العربية، فهي تقدم باقة متنوعة من البرامج والدراما التلفزيون يو وافلام السينما التي تلبي احتياجات الجمهور وتوفر خدمة تلفزيونية بجودة عالية.

لذا يقدم “الدستور” في التقرير التالي تردد قناة الحياة بخاصية الـhd

تردد قناة الحياة بخاصية hd

ويأتي تردد قناة الحياة بخاصية الـhd، كالتالي:

- اسم القناة: الحياة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206 – 12207.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة الحياة hd على الريسيفر

ويمكن ضبط تردد قناة الحياة hd على ريسيفر التليفزيون باتباع الخطوات التالية:

- قم بالضغط على زر القائمة من الريموت.

- قم بالضغط على كلمة تثبيت.

- قم بالضغط على كلمة بحث يدوي.

- قم بادخال التردد 12206 – 12207 في المكان. المخصص.

-  قم باختيار قمر نايل سات.

- اضغط على كلمة عمودي.

- قم باختيار 27500.

- قم بالضغط على معدل ترميز 5/6.

- قم بالضغط على كلمة بحث.

انتظر قليلاً للعثور على القناة.

- اضغط على كلمة موافق.

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات

تردد قناة الحياة الجديدة 2024 على النايل سات

ترددات باقة قنوات الحياة 

تردد قناة الحياة 1 "الحمراء"
القمر الصناعي: النايل سات

تردد 12206

الاستقطاب : الأفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الحياة 2 على النايل سات
القمر الصناعي: النايل سات

تردد 12015

الاستقطاب: العمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز 27500


تردد قناة الحياة 3 "البنفسجي"
القمر الصناعى: النايل سات

التردد 12437

الاستقطاب :العمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز:27500

تردد قناة الحياة الآن:

القمر الصناعي :نايل سات

تردد 11487

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز: 27500

تردد قناة الحياة الأزرق على النايل سات
التردد 12437

الاستقطاب العمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

تردد الحياة مسلسلات .. "الزرقاء"
التردد 10892

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500


تردد قناة الحياة والناس على النايل سات:

تردد 12207

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز:27500

تردد قناة الحياة البرتقالية:
التردد 10892

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز:27500

تردد قناة الحياة الرياضية : 
التردد 11219

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز: 27500

تردد قناة الحياة كوميدى ويف :
تردد 12379

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز :27500

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