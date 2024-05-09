الخميس 09 مايو 2024
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الصحة والمنوعات

احذر.. 7 علامات تدل على أن حيوانك الأليف يحتاج إلى رعاية طبية طارئة

الحيوانات الاليفه
الحيوانات الاليفه

الكثير من الناس يقومون بتربية الحيوانات الأليفة في المنزل، ويعتنون بها تماما ولكن يمكن أن تحدث حالات طبية طارئة وتتطلب عناية بيطرية فورية بشكل غير متوقع في أي وقت من النهار أو الليل، لذلك عليك أن تكون مستعدًا.

وحسب موقع Hindustan times فإن أصحاب الحيوانات الأليفة الأكثر يقظة قد يجدون صعوبة في التعرف على العلامات التي تشير إلى أن حيوانه الأليف يحتاج إلى رعاية طارئة، ولهذا السبب، قد يكون من المفيد معرفة بعض العلامات والأعراض التحذيرية التي قد تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة لدى حيوانك الأليف.

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إذا كنت لا تزال غير متأكد، فاطلب المشورة من الطبيب البيطري أو مركز الطوارئ البيطري المحلي، يمكن أن تشمل حالات الطوارئ الخاصة بالحيوانات الأليفة الجروح أو المرض غير المتوقع أو تطور المرض أو ابتلاع أجسام غريبة أو تلف الجسم نتيجة لحادث.

علامات تدل على أن حيوانك الأليف يحتاج إلى رعاية طارئة:

شاركت الدكتورة ليزا ليبمان، الطبيبة البيطرية الخاصة بالعائلة الملكية البريطانية، أهم 7 علامات يجب مراقبتها والتي تشير إلى أن حيوانك الأليف يحتاج إلى رعاية طبية طارئة.

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1. ظهور نوبات عليه:
هذه علامات مختلفة تمامًا، لكنها قد تبدو متشابهة، تعتبر النوبة التي تحدث لأول مرة، أي نوبة تدوم 5 دقائق أو أكثر، أو أكثر من نوبتين خلال 24 ساعة، حالة طارئة، حاول تسجيل فيديو وأرسله لطبيبك البيطري واستشيره في الحل السريع.

2. ضيق التنفس:
راقب زيادة معدل التنفس أو الجهد، وانتبه أيضًا إلى التنفس بفم مفتوح في القطط عندما لا تكون متوترة.

3. تشوهات العين المفاجئة:
تشوهات العين مثل التحديق يمكن أن تشير إلى قرحة القرنية، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان العين دون علاج سريع.

4. عدم القدرة على تحريك رجليه الخلفيتين:
السبب النموذجي لهذا في الكلاب هو مرض القرص الفقري، يمكن أن يتطور هذا بسرعة إلى صعوبة في المشي أو الإصابة بالشلل الخلفي.

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5. تغير مفاجئ في شكل الجسم:
اللثة بيضاء أو زرقاء مع وجود خمول في الجسم، وظهور كدمات مفاجئة على طول الجسم دون أي تاريخ للإصابة، وتورم عشوائي في الوجه أو ما يسمى خلايا النحل.

6. عدم القدرة على التبول:
وهو أكثر شيوعًا عند القطط الذكور، ولكنه يمكن أن يحدث لأي حيوان، وهذا مؤلم للغاية، ويمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب القاتلة والفشل الكلوي.

7. انتفاخ البطن:
يمكن أن تكون هذه الحالة مهددة للحياة تعرف باسم توسع المعدة  أو انفتال المعدة، ومن أعراضها القيء غير المنتج اي محاولة التقيؤ، ولكن لا شيء يخرج.

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