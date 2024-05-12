الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة فاطمة عابد عميدة لكلية التمريض بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة فطامة عابد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية التمريض، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الخشت يوجه العميدة بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس والتوسع فى الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة مع أرقى الجامعات العالمية والعمل وفق المعايير الدولية

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتورة فاطمة عابد بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والعمل وفق المعايير العالمية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد بالكلية مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

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جدير بالذكر أن كلية التمريض بجامعة القاهرة حصلت حديثًا على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، حيث استقبل الدكتور محمد الخشت وفد هيئة الاعتماد، وتناول اللقاء الأهمية الكبرى لجامعة القاهرة وإمكاناتها العلمية وكلية التمريض بالجامعة، وتأثيرها المباشر منذ نشأتها وعملها على كافة كليات التمريض، وأن كثيرا من أساتذتها يعملون في العديد من كليات التمريض بالجامعات المختلفة بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وأشاد الوفد بالمستوى الأكاديمي لكلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس بها وكفاءة أدائها، وهو ما يؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال التمريض.

المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية المعايير العالمية جامعات عالمية التصنيفات الدولية جامعة القاهرة

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