الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

المحامية مها أبوبكر تكشف أهم نقاط قانون رعاية حقوق المسنين

المحامية مها أبو
المحامية مها أبو بكر، بالقيادة السياسية

أشادت المحامية مها أبوبكر، بالقيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بشكل إنساني، خاصة للنساء والأطفال والفئات الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الاهتمام بكبار السن، ووجهت التحية للنائبة نشوى الديب لتقديمها مشروع القانون إلى مجلس النواب في 15 أبريل الماضي.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المُذاع على فضائية “دي إم سي”، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أنّ القانون الجديد برعاية حقوق المسنين، ظهر من خلال شباك خاص في الأماكن الخدمية، إضافة إلى دور رعاية تابعة للدولة أو المجتمع الدولي، مادية أو مجانية، مُختصة بالتعامل مع جميع الحالات.

وتابعت أن هناك العديد من المسنين، ليس لديهم من يعولهم، وحينها تتصدى الدولة باعتباره مواطنًا مصريًا له كافة الحقوق وتقدم له كافة الرعاية، سواء صحية أو اجتماعية أو ترفيهية، وذلك من خلال بطاقة المسن الأولى بالرعاية، مؤكدة أنّ هذا هو ترجمة للدستور المصري الذي كان حريصًا على المظلة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.

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