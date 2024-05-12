الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى والبابا تواضروس

تلبية لدعوة كريمة، شارك الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وعدد من كبار قادة المجموعة في فعاليات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الرحاب، حيث ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة الرحاب، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير فيها.

وعقب إلقاء عظة القداس، أشاد البابا تواضروس بالدور الواضح والمؤثر لهشام طلعت في بناء المجتمع من خلال مشروعاته العمرانية المتعددة ومساهماته المجتمعية في مختلف المجالات لبناء وطن واحد. كما أثنى على جهوده الكبيرة في تطوير مدينة الرحاب وتوفير كل سبل الراحة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لسكان المدينة.  

وتفضل قداسة البابا تواضروس الثاني، بتكريم الأستاذ/ هشام طلعت وقدم له هدايا تذكارية لمساهمته الفعالة وتقديمه كل أوجه الدعم خلال أعمال التطوير بكنيسة الرحاب. كما قدم قداسته الشكر لهشام طلعت على مساهماته في كنائس أخرى مثل كنيسة مدينتي، مشيدًا بمساهمات كثيرين ممن لهم دور في إتمام العمل في الكنيسة، لافتًا إلى أن الأعمال الكبري تقوم على مشاركة كثيرين.

البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى
البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى
البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى

الأكثر قراءة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب