خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى

تلبية لدعوة كريمة، شارك الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وعدد من كبار قادة المجموعة في فعاليات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الرحاب، حيث ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة الرحاب، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير فيها.

وعقب إلقاء عظة القداس، أشاد البابا تواضروس بالدور الواضح والمؤثر لهشام طلعت في بناء المجتمع من خلال مشروعاته العمرانية المتعددة ومساهماته المجتمعية في مختلف المجالات لبناء وطن واحد. كما أثنى على جهوده الكبيرة في تطوير مدينة الرحاب وتوفير كل سبل الراحة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لسكان المدينة.

وتفضل قداسة البابا تواضروس الثاني، بتكريم الأستاذ/ هشام طلعت وقدم له هدايا تذكارية لمساهمته الفعالة وتقديمه كل أوجه الدعم خلال أعمال التطوير بكنيسة الرحاب. كما قدم قداسته الشكر لهشام طلعت على مساهماته في كنائس أخرى مثل كنيسة مدينتي، مشيدًا بمساهمات كثيرين ممن لهم دور في إتمام العمل في الكنيسة، لافتًا إلى أن الأعمال الكبري تقوم على مشاركة كثيرين.

البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى

البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى