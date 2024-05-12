10 سنوات سجنًا لمتهم بتعذيب وقتل ابن زوجته فى النهضة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد وفيق، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل نجل زوجته بعد تعذيبه وضربه بمنطقة النهضة.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة، عن مقتل طفل صغير يبلغ من العمر 6 سنوات على يد زوج والدته في منطقة النهضة بالسلام، وأن المتهم كان يتعدى عليه بالضرب بشكل دائم كونه كان يتعاطى مواد مخدرة، ولم تتمكن الزوجة من تركه كونه كان يهددها.



وأضافت التحريات، أن المتهم كان يضرب الطفل لمدة يومين بسبب بكائه الشديد حتى أحدث به عدة إصابات متفرقة بالجسد، وظل يعذبه حتى توفى في يده، وبعدها تركه وفر هاربًا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوجود جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 6 سنوات وبه آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.



وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة المجني عليه عاطل يدعى «ماهر. س» يبلغ من العمر 32 عامًا، وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.