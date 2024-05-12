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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2024.. ومميزاته

قانون التصالح الجديد
قانون التصالح الجديد 2024

آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2024 سؤال يطرحه الراغبين في البناء من كافة محافظات الجمهورية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث فتحت وزارة التنمية المحلية بال تلقي طلبات التصالح وتقنين أوضاع البناء في كافة محافظات الجمهورية وفقا للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023.

آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2024

نعرض للقراء في السطور التالية آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2024 حيث بدأت بالفعل كافة الوحدات المحلية والمراكز التكتولوجية بالمحافظات في تلقي طلبات التصالح وفقا للائحة التنفيذية للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023 وذلك لإتاحة فرصة تقينين أوضاع البناء المخالف والتصالح عليها.

ويمكن للمواطنين سداد رسوم فحص الوحدة المخالفة والتي تختلف قيمتها من مكان لأخر وسداد رسوم التصالح في حالة قبول طلبات المقدمة حيث يحصل المواطن على شهادة تفيد التصالح ووقف أى دعاوى أخرى ضده وذلك في حالة سداد مبلغ 25% من القيمة الإجمالية ويحصل على قرار التسوية على المخالفات النبائية فور الدفع.

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مميزات قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد 2024

تتلخص مميزات قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد 2024:-

يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وماتم سداده من مبالغ مقابل التصالح مع التمتع بالإعاء من ربع رسوم التصالح والسداد على 3 سنوات بنظان التقسيط.

إحالة التظلمات التي قدمت في ظل القانون القديم زلم يتم البث فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات.

يحق لكل من تم رفض تظلمهم التقدم بتظلم جديد ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها.

تدشين لجنة فحص ويخطر مقدم طلب التصالح بكتاب موصي عليه بما تم به ولطالب التصالح استيفاء أوراقه خلال 3 شهور ولكن القانون لم يحدد مهلة ينتهي فيها الفحص لكل مرة يقدم فيها ما طلب منه من أوراق لقبول التصالح.

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