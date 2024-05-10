الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تعرف على المحظورات بقانون التصالح فى مخالفات البناء 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعرض "الدستور" إجراءات التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار قانون التصالح الجديد 2024، حيث بدأت المراكز التكنولوجية استقبال طلبات التصالح اعتبارًا من أمس الثلاثاء 7 مايو 2024، حيث يستعد الآلاف من المواطنين التقديم في طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة.

قانون التصالح الجديد 2024 

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

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أبرز نصوص قانون التصالح الجديد 2024 المطبق من اليوم

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غدًا.. بدء تطبيق قانون التصالح واستقبال الطلبات بالمراكز التكنولوجية فى مطروح

قانون التصالح الجديد 2024 

كما تنص الـمادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه: «يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع».

محظورات التصالح فى قانون التصالح الجديد 2024  

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5-  البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

9– الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

10– المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

11– الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون التصالح الجديد 2024  

 تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2024  يكون من خلال 3 طرق تقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء، حتى يتمكن المواطن من تقديم طلب التصالح وهى كالاتى:

1 – المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في الحي التابع له.

2– موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة الخدمات الحكومية للمحليات.

3 – يمكن من خلال الموبايل تحميل تطبيق تصالح، من خلال البلاي ستور.

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