الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"كونتكت" وضامن تتعاونان لتقديم حلول دفع مبتكرة وتحسين تجربة العملاء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت شركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني" (Contact Pay)، الرائدة في مجال حلول الدفع وإحدى شركات مجموعة "كونتكت المالية القابضة " الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، الشركة المصرية الناشئة المتخصصة في تقديم حلول دفع إلكتروني مبتكرة للأفراد والمؤسسات. 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم حلول دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتحسن من تجربتهم بشكل كبير.

وقالت " كونتكت " في بيان لها أن هذه الشراكة تهدف إلى الجمع بين خبرات الشركتين الواسعة لتقديم منظومة دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُبسّط تجربتهم بشكل ملحوظ. 

وكشف البيان أن بنود الاتفاقية، تتضمن عمل  "ضامن" كذراع تحصيل جديد لـ "كونتكت" على الأرض، مما سيُتيح لها تعزيز تواجدها الجغرافي ووصولها إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير في مختلف أنحاء الجمهورية. ستستفيد "كونتكت" من شبكة "ضامن" الواسعة التي تضم أكثر من 100 ألف نقطة بيع وأكشاك دفع موزعة جغرافيًا في جميع أنحاء مصر، وهو ما يُعدّ إضافة قوية لمحفظة قنوات التحصيل التي تقدمها "كونتكت" لعملائها.

وأشار أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لـ "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني"،إلي أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ضامن"، يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا. 

وأضاف عبدالحكيم أنّ هذه الشراكة ستُساهم بشكل كبير في تعزيز خدمات الدفع التي نقدمها لعملائنا، وتبسّط عملية تحصيل المدفوعات عليهم، وتمنحهم خيارات دفع أكثر تنوعًا. مؤكدا أنّ هذه الخطوة ستصب في مصلحة عملائنا وستعزز مكانة "كونتكت" كرائدة في مجال توفير حلول الدفع المبتكرة."

ومن جانبه، قال سامح الملاّح، الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن للمدفوعات الإلكترونية "، يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع "كونتكت"، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني بمصر. حيث ستتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من تاريخ "كونتكت" العريق وخبرتها الواسعة في هذا المجال، وهو ما سيساعد على توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء.

وأكد الملاح على ثقتة بأنّ هذه الشراكة ستُحدث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وستساهم في دفع عجلة الشمول المالي الذي نسعى إليه جميعًا.

ووصف السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة "كونتكت المالية القابضة "،الاتفاقية بأنها تمثل شراكة استراتيجية مع "ضامن" وخطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء بتجربة الدفع الإلكتروني في مصر وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا. 

كما قال  زعتر أنّ التعاون مع "ضامن" سيعزز ريادتنا في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وسيعود بالنفع على السوق المصرية برمتها من خلال تعزيز مشهد التكنولوجيا المالية.

كونتكت 2
كونتكت 2
كونتكت Contact Pay كونتكت المالية القابضة ضامن حلول دفع إلكتروني

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