الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الزمالك يهزم نهضة بركان.. وشيكابالا أسطورة".. مباراة اليوم فى عيون صاحب مقهى الزملكاوية

صاحب مقهى الزملكاوية
صاحب مقهى الزملكاوية

قبل ساعات قليلة من إطلاق الحكم الموريتاني بيتر كاماكو صافرته معلنًا بدء مباراة دور الذهاب ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، التي ستجمع فريقي نهضة بركان المغربي والزمالك المصري، التي تقام مساء اليوم بالمغرب الشقيق، قام "الدستور" بزيارة مقهى عثمانو الشهير بتجمعات جمهور الزمالك في حي المهندسين، وتحدثنا مع صاحبها الحاج عثمان حول توقعاته للمباراة.

وقال الحاج عثمان: "في البداية كلنا منتظرين أداء ونتيجة طيبة من لاعبي فريق الزمالك، لتسهيل مأمورية لقاء العودة باستاد القاهرة، خاصة أن هذا النهائي يتكرر للمرة الثانية، بعدما توج الزمالك بنفس البطولة عام ٢٠١٩، على حساب نفس الفريق المغربي، وأتوقع تحقيق نتيجة جيدة لصالح الزمالك، وتألق نجم الفريق أحمد السيد زيزو، وباقي أعضاء الفريق".

 

وتابع: "وبالتأكيد غياب الأسطورة الزملكاوية شيكابالا، له تأثيره، وكنت أتمنى وجوده في مثل هذه المباراة، وبإذن الله نحتفل بالبطولة الأسبوع المقبل في استاد القاهرة".

من جهة أخرى، يحتل فريق نهضة بركان المغربي بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني المركز الثالث في الدوري المغربي برصيد 46 نقطة من 26 مباراة بفارق 18 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر و14 نقطة عن الرجاء الذي يحتل المركز الثاني، وحقق نهضة بركان 12 انتصارًا وتعادل عشر مرات وخسر أربع مباريات وسجل 33 هدفًا ودخلت مرماه 17 هدفًا، وفاز في آخر مبارياته المغرب التطواني 3-2.

ويطمح نهضة بركان في تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز ببطولة الكونفيدرالية للمرة الثالثة بنظامها الجديد، ومعادلة رقم الصفاقسي التونسي وسبق للفريق المغربي تحقيق اللقب عامي 2020 على حساب بيراميدز و2022 ضد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ليكون أول ناد مغربي يحقق هذا الإنجاز.

يدير المباراة طاقم تحكيم من كينيا بقيادة بيتر واوريو كامكو، ويساعده جيلبرت كيبوكيتش وستيفن إليزار أونيانجو ومعهم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا كحكم رابع، والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو، والجنوب إفريقي توم أبونجيل مساعد أول لحكم الفيديو، والزامبية ديانا شيكو تيشا مساعد ثان لحكم الفيديو.

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