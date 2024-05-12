الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 296 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

حملة نظافة في شوارع
حملة نظافة في شوارع زفتى

واصلت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 296 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكد رئيس المدينة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بـ 12 مجلس مدينة وحي على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وتابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجهًا بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وأكد محافظ الغربية أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

إدارة النظافة والبيئة رفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة الحفاظ على المظهر الحضارى الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة قمامة ومخلفات وقمامة صلبة

مواد متعلقة

ضبط 160 كيلو زيت طعام بدون بيانات في حملة تموينية بزفتى

محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة "تقدر في 10 أيام" لمواجهة شبح الثانوية العامة

مواعيد قطع تيار الكهرباء في الغربية 2024 بالتفصيل وموعد العودة

رفع 5521 طن قمامة ومخلفات من مراكز الغربية

قرار ضد 108 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

إزالة 17 حالة تعدٍ على أراض زراعية وبناء مخالف بالغربية

ضبط 77 مخالفة تموينية فى الغربية

رفع 310 حالات إشغال متنوعة من مراكز ومدن الغربية

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 12 مايو 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية مكثفة على المنازل فى مخيم جباليا بغزة (فيديو)

اليوم.. "الداخلية" تعلن تفاصيل قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟