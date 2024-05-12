الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إسلام البحيرى: تكوين تحترم المؤسسة الدينية ولا تصطدم مع الأزهر

إسلام البحيري
إسلام البحيري

رد إسلام البحيري عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، على اتهام المؤسسة بهدم الثوابت الدينية والمؤسسات الدينية، مؤكدًا أن تكوين  تحترم كل الأديان وليست في صدام مع الأزهر أو الكنيسة. 

وأوضح البحيري، في تصريحات تليفزيونية، أن تكوين مؤسسة ثقافية تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان والجماعات والمجتمع، وهدفها تحريك المياه الراكدة في المجتمع، متابعًا: "نحن هنا لمساعدة المؤسسة الدينية في محاربتها للتطرف". 

وأضاف البحيري أن تكوين مؤسسة فكرية ثقافية وليست مؤسسة دينية، وتهدف إلى تعزيز دور المفكر العربي، ولا تمس الثوابت الدينية، مشددا على أن من أهم أهدافها هو إرساء أساسيات الحوار. 

يذكر أن مؤسسة تكوين نظمت يومي 4 و5 مايو الجاري مؤتمرها الأول بالمتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، وبرعاية من الدولة المصرية. 

وتضم مؤسسة تكوين الفكر العربي، والتي مقرها القاهرة، في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب؛ وهم الدكتور يوسف زيدان (مصر)، والدكتور فراس السواح (سوريا)، والأستاذ إبراهيم عيسى (مصر)، والدكتورة وألفة يوسف (تونس)، والدكتورة نادرة أبي نادر (لبنان)، والأستاذ إسلام البحيري (مصر).

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