«رويترز»: «ترهيب إلكترونى» من الاحتلال للطلاب المتظاهرين لنصرة غزة

كشف تقرير لوكالة رويترز عن ملاحقة مؤيدين للاحتلال الإسرائيلي لكثير من الطلاب المشاركين بمظاهرات مؤيدة لوقف الحرب في غزة، وترهيبهم، مدللة على تلقي طالبة مصرية أمريكية تدعى ليلى سيد رسالة نصية من صديقة تلفت انتباهها إلى موقع على شبكة الإنترنت مخصص لفضح الأشخاص الذين تزعم أنهم يروجون لكراهية اليهود وإسرائيل، وقالت الرسالة التي تلقتها الطالبة من صديقة كتبت فيها: «أعتقد أنهم عثروا عليك أثناء الاحتجاج».

وأشار التقرير إلى أن التهديد جاء بعد أسابيع من مشاركتها في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

وتابع التقرير أنه عندما زارت ليلى الموقع، المسمى «Canary Mission»، وجدت صورة من تجمع 16 أكتوبر في جامعة بنسلفانيا مع أسهم حمراء تشير إليها بين المتظاهرين.

وتضمن المنشور اسمها والمدينتين اللتين تعيش فيهما وتفاصيل عن دراستها وروابط حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.