السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من ثقب فى الذاكرة يتسلل الليل الطويل

سامح قاسم
سامح قاسم

المؤرقون ضحايا

أثخنهم النهار

وفى الليل

ينزفون الوقت.

النوم ليس فقدان النظر

فقدان السمع

فقدان التذوق

فقدان أى شىء

إنه الطفولة اﻷبدية.

اﻷرق

غابة من اﻷشجار

تحترق فى رأسه

يراقب أغصانها المتفحمة

وهى تسقط أسفل سريره.

اليقظة

تحصد المصابيح من الطرقات

والزهور من كل لوحة

والأطفال من كل عيد

والوقت من العشاق

والمسرات من قلبى

لأحصد الكآبة

فى كل المواسم

قل لى أيها الأرق

ماذا تريد؟!

رئتاى مفتوحتان على البحر

وقلبى على الضجر

وعيناى على الأرق

ويداى ممدوتان للبعيدة

التى لم تأت بعد.

النهارات مسيجة بالضجر

والمساءات بالأرق

ولا ضوء

ليمسح كل هذا الغبار.

النوم

- ما أحلاه -

موجات من المحبة

لو لم تكبحها

الكوابيس.

النوم

ضالة الكائن

والكائن

حبيس الصحو.

لا أعرف

ما الذى يزعج

الجميع

أكثر من يقظة

تفوق الحيلة.

لماذا تغلقون النوافذ

والأبواب؟

أنا يقظ تمامًا.

الليل يطهو خبزه بعناية لكنه لايوزعه بعدالة.

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