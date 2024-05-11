من ثقب فى الذاكرة يتسلل الليل الطويل
المؤرقون ضحايا
أثخنهم النهار
وفى الليل
ينزفون الوقت.
النوم ليس فقدان النظر
فقدان السمع
فقدان التذوق
فقدان أى شىء
إنه الطفولة اﻷبدية.
اﻷرق
غابة من اﻷشجار
تحترق فى رأسه
يراقب أغصانها المتفحمة
وهى تسقط أسفل سريره.
اليقظة
تحصد المصابيح من الطرقات
والزهور من كل لوحة
والأطفال من كل عيد
والوقت من العشاق
والمسرات من قلبى
لأحصد الكآبة
فى كل المواسم
قل لى أيها الأرق
ماذا تريد؟!
رئتاى مفتوحتان على البحر
وقلبى على الضجر
وعيناى على الأرق
ويداى ممدوتان للبعيدة
التى لم تأت بعد.
النهارات مسيجة بالضجر
والمساءات بالأرق
ولا ضوء
ليمسح كل هذا الغبار.
النوم
- ما أحلاه -
موجات من المحبة
لو لم تكبحها
الكوابيس.
النوم
ضالة الكائن
والكائن
حبيس الصحو.
لا أعرف
ما الذى يزعج
الجميع
أكثر من يقظة
تفوق الحيلة.
لماذا تغلقون النوافذ
والأبواب؟
أنا يقظ تمامًا.
الليل يطهو خبزه بعناية لكنه لايوزعه بعدالة.