السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يوكوهاما يحول تأخره لفوز ثمين على العين فى ذهاب نهائى دورى أبطال آسيا

العين ويوكوهاما
العين ويوكوهاما

قلب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، تأخره بهدف نظيف، إلى فوز ثمين على ضيفه العين الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد نيسان، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دورى أبطال آسيا.

افتتح محمد عباس البلوشي، التسجيل للعين، في الدقيقة 12، لكن آساهي أويناكا، منح التعادل ليوكوهاما مارينوس، في الدقيقة 72، قبل أن يتمكن كوتا واتانابي، من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وألغى حكم المباراة، هدفا لصالح فريق العين الإماراتي، عبر الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، بداعي وجود تسلل.

موعد مباراة العين ويوكوهاما في إياب نهائي أبطال آسيا

ومن المقرر أن تجرى مباراة إياب الدور النهائي يوم الخامس والعشرين من مايو الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

ويحتاج فريق العين، للفوز بهدف وحيد، في مباراة الإياب، من أجل ضمان التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ويطمح ممثل الكرة الإماراتية، إلى تحقيق اللقب القاري الثاني، حيث سبق له أن توج باللقب الأول لدوري أبطال آسيا عام 2003، على حساب تيرو ساسانا التايلاندي.

ويسجل فريق العين، ظهوره الرابع، في الدور النهائي لدوري الأبطال، بعد أن ظهر من قبل في ثلاث في النهائي، أعوام 2003 و2005 و2016.

وفي المقابل، يتطلع يوكوهاما مارينوس، إلى كتابة فصل جديد في تاريخه الحافل من خلال ظهوره السادس في دورى أبطال آسيا، ويبحث الفريق عن التتويج باللقب، بعدما سبق وفاز بكأس الكئوس الآسيوية عامي 1992 و1993.

وسيحصل بطل النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، على بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ممثلا عن القارة الآسيوية إلى جانب الهلال السعودي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

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