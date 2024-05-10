الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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هشام إبراهيم لـ"الشاهد": الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الحروب غير المباشرة تؤثر بالسلب علي اقتصادات الدول.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب علي الاقتصاد المصري.

وأضاف: "مؤكد قد تكون الدولة لا تخوض حربا بشكل مباشر ولكن ممكن تأثر بشكل كبير للغاية مثل ما يحدث حاليًا في الحرب علي غزة، ومصر لا تخوض الحرب بشكل مباشر ولكن فعليًا نحن في حالة حرب، ومنذ 2019 وبداية أزمة كورونا والاقتصاد المصري يتأثر بشكل كبير".

وتابع: "ونجحت الدولة بشكل كبير على مستوى الرئاسة سواء من خلال مبادرات رئاسية ان تتجاوز عامي كورونا بشكل مقبول، ولكن مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية تأثرت مصر بشكل كبير لأن هاتين الدولتين تربطهم علاقات وثيقة بمصر من سياحة والسوق السياحية من روسيا لمصر كبير، فضلًا عن سوق الصادرات والواردت وبالتالي هذه الحرب أثرت على اقتصاد مصر رغم أنها بعيدة جدًا جغرافيا عن مصر".

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