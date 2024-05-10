الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

معتز أحمدين خليل يرصد مزايا اعتراف الأمم المتحدة اليوم بدولة فلسطين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة سابقًا، إن أعداد الدول التي صوتت اليوم لقيام دولة فلسطين ارتفع عن المرات السابقة بفارق 5 دول.

قرارات الأمم المتحدة 

وأكد السفير معتز أحمدين خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أنه رغم أن القرار لا يقتصر على دخول الأمم المتحدة، ولكن هذا القرار يؤكد على ضرورة حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين 

وأضاف في حديثه، أن ارتفاع أعداد الدول المصوتة لصالح دولة فلسطين أمر في غاية الأهمية، ولكن تظل المشكلة قائمة بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هناك إجماعا دوليا على أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أحقية فلسطين بالعضوية يؤكد أنها تستوفي كل الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

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