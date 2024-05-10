"خطوة عزيزة" للعاصمة الإدارية.. تفاصيل جولة حرم سلطان عمان بالقاهرة

استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، السّيدةُ عهد بنت عبدالله البوسعيدية قرينة سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق المعظم.

وقالت قرينة السيسي: “أود أن أعبر عن سعادتي بلقاء ضيفة مصر العزيزة السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة، زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر”.

وقامت حرم سلطان عمان بجولة لعدد من الأماكن السياحية نستعرضها في هذا التقرير:

انتصار السيسي‎ وحرم سلطان عمان في مستشفى 57357

قامت حرم سلطان عمان زيارة مستشفى 57357 وقدمت الدعم للأطفال المرضي، بصحبة السيدة انتصار السيسي.

وجهت السيدة انتصار السيسي الشكر لحرم سلطان عُمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357، قائله عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أتقدم‎ بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357 ودعمها لأطفالنا المرضى، شفاهم الله، كما أتقدم بالتحية والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم الذى يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث".

قرينة سلطان عُمان تعبر عن سعادتها بزيارة المتحف المصري الكبير

كما قامت السّيدةُ عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق المعظم، بزيارةٍ المتحف المصري الكبير بالقاهرة، حيث استقبلتها السّيدةُ انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

وأبدت السّيدةُ عهد بنت عبدالله البوسعيدية، إعجابها بمقتنيات المتحف المصري الكبير وعبرت عن سعادتها الغامرة بهذه الزيارة، مشيدةً بهذا الصرح الحضاري والثقافي والسياحي المتكامل الذي يحكي قصة الحضارة المصرية العريقة وتاريخها العظيم.

وقامت حرم سلطان عمان، بجولة حول أقسام المتحف المصري الكبير الذي يتميز بتصميمه المعماري المبتكر واستخدام أحدث التقنيات العرضية.

‏وأشادت بالدور الذي تقوم به مصر في توثيق التراث المادي والحفاظ على القطع الأثرية النادرة والمقتنيات الثمينة التي تعكس تاريخ هذا البلد العزيز وتروي قصته العريقة بكل فخر واعتزاز لهذا الإنجاز الحضاري في أرض الكنانة، وأعربت عن شكرها الخالص للقائمين على المتحف لجهودهم الحثيثة في جعل المتحف المصري الكبير وجهةً جاذبة للسياحة العلمية والثقافية، مُسهمين بذلك في إثراء تجربة الزوار وتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب.

حرم سلطان عمان تشيد بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

واختتمت السّيدةُ عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم سلطان عمان جولتها في القاهرة بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التي تجرى هناك، منها مركز مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد الفتاح العليم، ومدينة الفنون والثقافة.