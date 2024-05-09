الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزير الدفاع الإسرائيلى: سنحقق أهدافنا فى الشمال والجنوب وسنقضى على حماس وحزب الله

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه سيحقق أهدافه في الشمال والجنوب، وسيقضي على حماس وحزب الله، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

جالانت يلمح إلى حرب مُحتملة مع "حزب الله" هذا الصيف 

وكان قد ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إلى حرب مُحتملة مع "حزب الله" هذا الصيف، وذلك خلال جولة ميدانية له في المنطقة الحدودية، حيث شدد على أن بلاده مُصممة على إعادة سكان البلدات الشمالية، الذين تم إجلاؤهم منها بسبب الاشتباكات الحدودية المُستمرة مع حزب الله. 

ونسبت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى جالانت قوله، إن المهمة لم تكتمل بعد على الجبهة الشمالية، وقال إن هذا الصيف قد يكون حارًا، في تلميح لحرب محتملة مع حزب الله، وسط تصاعد الاشتباكات بشكل ملحوظ على مدار اليومين الماضيين. 

وقال "جالانت": "من أجل إعادة السكان بأمان، هناك حاجة لعملية سياسية تُفضي لاتفاق أو عملياتية (عسكرية)، ومن واجب الجيش الإعداد للعملية العسكرية، التي ستكون أيضًا بمثابة مرساة وسندان لعملية أخرى". 

وأضاف "للحرب تكاليف، ستكون باهظة على إسرائيل، وكارثية على حزب الله ولبنان، ونسعى جاهدين للوصول إلى وضع دون الوصول إلى الحرب، لكن إذا كان هذا هو الملاذ الأخير فسنلجأ إليه". 
 

وزير الدفاع الإسرائيلي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال الصهوني

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