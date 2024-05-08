جيهان مديح: ندعم أى قرار تتخذه القيادة السياسية المصرية

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي متابع بشكل مكثف كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة في غزة، والشعب المصري تكاتف مع موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

دعم قرارات القيادة السياسية

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن المجتمع المدني المصري حرص على المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني ماديًا ومعنويًا بصورة كبيرة.

أزمة الأشقاء في فلسطين

وأضافت في حديثها، أن الشعب المصري يتكاتف في وقت الأزمات عبر التاريخ، وبالتالي الشعب المصري يرغب بشدة في التوصل لتفاوض مع إسرائيل من أجل منع إراقة دماء الشعب الفلسطيني، معبرة: "نحن نقف خلف أي قرار تتخذه القيادة السياسية".

وكانت قد قالت الصحة الفلسطينية، إنه لليوم الثاني على التوالي يتم إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بسبب سيطرة الاحتلال عليه.

وأضافت: "الاحتلال يمنع آلاف الجرحى والمرضى من السفر للعلاج خارج قطاع غزة".