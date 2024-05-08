الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فايز فرحات: المفاوضات بين حماس وإسرائيل تعمل فى ظل أجواء شديدة التعقيد

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن هناك تطورات سلبية كثيرة داخل مدينة رفح الفلسطينية الساعات القليلة الماضية.

المساعي المصرية لنصرة غزة 

وأكد محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تحاول جاهدة على حماية المفاوضات بين إسرائيل وحماس في ظل التعقيدات الداخلية الشديدة الصادرة عن التيار اليميني المتطرف، معبرًا: "نحن إيزاء أزمة شديدة التعقيد، حيث يسيطر التيار اليميني المتطرف على القرار بشأن الحرب، وبالتالي التفاوض مع هذا التيار صعب للغاية خاصة في غياب الضمانات".

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المعقدة 


وأشار إلى أن المفاوضات تعمل في جو شديد التعقيد، وبالرغم من هذا التعقيد إلا أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق من أجل التوصل لاتفاق لإراقة دماء الشعب الفلسطيني.

وذكر أن الدولة المصرية تعمل وفق أهداف استراتيجية واضحة منذ أحداث 7 أكتوبر، وهذه الأهداف تتمثل في عودة المحتحزين ووقف إطلاق النار، مع العمل على إعادة إعمار غزة.

رئيس مجلس ادارة الاهرام سيد فرحات اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز المساعي المصرية لنصرة غزة

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