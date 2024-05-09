الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حزب الله": دمرنا منظومة فنية مستحدثة فى موقع ‏راميا الإسرائيلى

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن تدمير منظومة فنية مستحدثة في موقع ‏راميا التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

حزب الله ينفذ 11 عملية ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية

وكان حزب الله اللبناني قد أصدر، فجر يوم الخميس، بيانًا كشف من خلاله عن العمليات التي نفذها ضد القوات الإسرائيلية ومواقعها العسكرية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال، في بيان: "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 8 مايو 2024:
- الساعة 10.30: استهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏العاصي بمحلقة هجومية انقضاضية (درون) وإصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها.‏

- القطاع الشرقي:
- ا‏لساعة 11.03: استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة وإصابته إصابة مباشرة.
- الساعة 11.03: استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة المنارة.

- الساعة 17.00: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

- الساعة 11.00: استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في مستعمرة شلومي.

- الساعة 11.00: استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في مستعمرة أفيفيم.

- الساعة 13.25: بعد رصد ‏ومتابعة حركة جنود إسرائيليين في موقع الراهب وعند دخولهم إلى دشمة استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة، وفي الوقت نفسه استهدف المجاهدون التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمروها. ‏

- الساعة 14.25: بعد رصد ‌‌‏ومتابعة لحركة جنود إسرائيليين في موقع المالكية وعند دخولهم إلى دشمة استهدفها ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بالصواريخ ‌‏الموجهة وأصابوها ‏إصابة مباشرة، وبالتزامن مع ذلك دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية، وأوقعوا أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح، كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ‏ودمروها.


- القطاع الغربي:
- الساعة 15.00: استهداف مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا بهجوم جوي بمسيرات انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

- الساعة 16.20: استهداف مقر قيادة "الفرقة 91" في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏وإصابته إصابة مباشرة.

- الساعة 19.50: استهداف قوة ‏لجنود إسرائيليين أثناء تحركها في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ 8 أكتوبر، ويقول الأمين العام للحزب إن جبهة جنوب لبنان هي جبهة مساندة لغزة، كما أكد حزب الله مرارًا أن وقف إطلاق النار في غزة وحده ينهي هجماته على إسرائيل. 
واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة، حيث صعد حزب الله هجماته على شمال إسرائيل، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات في العمق اللبناني.

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