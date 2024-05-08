الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: جميع الفصائل الفلسطينية أشادت بالموقف المصرى منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة

قال الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية اتسم موقفها من أزمة فلسطين منذ بداية الحرب بالوضوح والهدوء في التصرف، معبرًا: "جميع الفصائل الفلسطينية تشيد بالموقف المصري المتوازن والهادئ منذ 7 أكتوبر".

المراوغة الصهيونية 


وأكد الدكتور رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية بجميع أجنحتها شعبيًا ورسميا كان حاسمة في رفضها لمحاولة التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.

جرائم الحرب في غزة 

وتابع: "مصر كان لها دور في عودة القضية مرة أخرى لطاولة المفاوضات، وهذا الموقف أدى إلى وحدة الفصائل الفلسطينية وتراجع للخلاف القائم بين السلطة الفلسطينية وحماس واضطراب الإدارة في الاحتلال".

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني أعطى مرونة في قبول المبادرة، وننتظر التنازل من جانب نتنياهو الذى يتعرض للضغط من الداخل ومن الإدارة الأمريكية، قائلًا: "التيارات المعارضة في إسرائيل ترفض خروج نتنياهو من الحكم بدون محاكمته".

رضا فرحات اكسترا نيوز جرائم الحرب في غزة برنامج اليوم دي ام سي

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