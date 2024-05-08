الحرازين: هناك حالة من الغموض فى مواقف الإدارة الامريكية تجاه وضع غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، إن هناك حالة من الغموض في مواقف الإدارة الأمريكية تجاه الوضع في غزة بصورة كبيرة.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على كافة المزايا التي يمكن أن تأتي بها الحرب في فلسطين، معبرًا: "أمريكا لا تريد أن تكون قاسية تجاه الإجراءات المتعلقة بالاحتلال وكل ما قدمته إلى حكومة نتنياهو من دعم، إلا أن نتنياهو دائما يتفرد بأنه هو وحده صاحب القرار".

الخلاف الأمريكي الإسرائيلي

وأضاف في حديثه، أن الإدارة الأمريكية تبدو غير قادرة على حسم أمرها نتيجة للانتخابات التي تمر بها، قائلًا: "أعتقد أن الخلاف شخصي بين بايدن ونتنياهو، وليس بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل لأن 80% من الشعب الأمريكي يؤيدون إسرائيل بكل ما تعنى الكلمة".

وتابع: "الإدارة الأمريكية في كل مناسبة تتحدث عن حل الدولتين، وعدم استهداف المدنيين، ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة أو تهدئة، ولكن كل هذه الأحاديث لا تلقي اهتمامًا من قِبل إسرائيل على الإطلاق".