الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الشعب الديمقراطى: ثقة إقليمية ودولية فى قدرة مصر على إنهاء الأزمة الفلسطينية

غزة
غزة

قال الدكتور خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الكيان الصهيوني يقوم بممارسات لا إنسانية وغير مسبوقة في حروب العالم بأكملها.

جرائم الكيان الصهيوني 

وأكد الدكتور خالد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية عير فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكيان الصهيوني يعتمد في حربه الحالية على التضليل الإعلامي وتصدير المعلومات المزيفة للخارج.

وأضاف أن مصر هي قبلة الحل السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كافة الأطراف المعنية بما يحدث في غزة جاءت إلى مصر لمحاولة إيجاد حلول جذرية لما يحدث.

الثقة في الدولة المصرية 

وأشار إلى أن هناك ثقة دولية وإقليمية بالقدرات المصرية في إيجاد حلول عادلة لما يحدث في فلسطين، معبرًا: "الدولة المصرية ترفض بشكل قطعي ترحيل الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأردن".

وأعلنت "الصحة الفلسطينية" عن أنه لليوم الثاني على التوالي يتم إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر  رفح البري بسبب سيطرة الاحتلال عليه.

وأضافت: "الاحتلال يمنع آلاف الجرحى والمرضى من السفر للعلاج خارج قطاع غزة".

وتابعت: "الاحتلال يمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لمستشفيات الوزارة"، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 55 شهيدًا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

خالد فؤاد اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز جرائم الكيان الصهيوني التضليل الإعلامي الصهيوني

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