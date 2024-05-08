محمود مسلم: نتنياهو لا يعنيه من الأمر إلا البقاء في الحكم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، إن الدولة المصرية تسعى منذ اليوم الأول من أحداث 7 أكتوبر إلى تغيير نظرة العالم تجاه أزمة فلسطين بصورة كبيرة، حيث كان العالم الخارجي يتبنى الرواية الإسرائيلية دون وجه حق لذلك على الإطلاق.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لم تتوقف جهودها عند العمل السياسي لدعم القضية الفلسطينية، حيث قامت مصر بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى شعب غزة.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تعاني من أزمات داخلية معقدة، حيث يعرف الشعب الإسرائيلي أن نتنياهو لا يعنيه من الأمر إلا البقاء في الحكم مهما كان ثمن هذا البقاء.

شهداء غزة

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 54 شهيدا و96 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت على ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34789 شهيدا و78204 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.