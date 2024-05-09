الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

شهدت الأسواق في مصر تراجعا في أسعار الطيور خاصة أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 9 مايو 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجع ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 74 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 85 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 9 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 74 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ85 جينهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي الخميس 9مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 97لـ100 جنيها وتصل للمستهلك بـ110 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الخميس 9مايو 2024 في بورصة الدواجن 90 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ95 جنيها.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر طبق البيض اليوم الخميس 9 مايو أبريل 2024 

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم الخميس 9 مايو 2024  في بورصة الدواجن 119 جنيها ويصل للمستهلك و124 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الخميس  9مايو 2024 في بورصة الدواجن 114 جنيها ويصل للمستهلك الي 120 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم  الخميس 9 مايو 2024 في بورصة الدواجن 114 جنيها ويصل للمستهلك الي 120 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الخميس 9 مايو 2024

سجل البانيه اليوم  الخميس 9 مايو  90 وتصل للمستهلك 100 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

تراجع البيض.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الأوراك اليوم الخميس 9مايو 2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم الخميس 9 مايو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 110 جنيهات.

بينما سجل "الصدور" اليوم الخميس 9 مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها. 

سجلت أسعار "الأجنحة" اليوم الخميس 9  مايو بـ70 جنيها وتصل المستهلك 80 جنيها. 

وسجل أسعار "الهياكل" اليوم الخميس 9 مايو بـ30 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها. 

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أسعار الفراخ اليوم الخميس 9-5-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

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