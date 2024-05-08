أستاذ علوم سياسية: جهود المفاوض المصرى لإنهاء الأزمة الفلسطينية تستحق التقدير العالمى

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا في جهود الوساطة بين حركة حماس والاحتلال، مشيرًا إلى أن مصر تمارس الصبر الاستراتيجي في هذه المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار، ووقف العملية الإسرائيلية في رفح.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المبادرة المقترحة تشمل عدة مراحل كل مرحلة تستمر لـ42 يومًا، وهذا من شأنه أن يُساهم في تهدئة الأوضاع، وينقلنا إلى مرحلة من التفكير الاستراتيجي في هذا الصراع، مشيرًا إلى أن المفاوض المصري لعب دورًا كبيرًا جدًا في المفاوضات، وهذا الأمر يستحق التقدير من العالم، لأن هذه القضية هامة للغاية.

وأشار إلى أن عدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من شأنه أن يؤدي إلى توتر الأوضاع وزيادة المظاهرات في أمريكا، وهذا يؤثر على فرص الرئيس الأمريكي جون بايدن الانتخابية، معقبًا: "من الصعب أو من المستحيل أن تقوم دولة الاحتلال باجتياح بري واسع لرفح، رغم ما يتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلي في هذا الشأن، وهذا يرجع إلى رفض الولايات المتحدة لهذا الأمر، بسبب عدم وجود خطة مقنعة لهذه الأمر".