الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

520 شهيدًا و7 مقابر جماعية.. أول تعليق لحركة حماس

مقابر جماعية
مقابر جماعية

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، إن إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف سبع مقابر جماعية داخل مستشفيات القطاع حتى الآن، آخرها كان اكتشاف مقبرة جديدة هي الثالثة من نوعها في مستشفى الشفاء، دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال في عدوانه الممنهج على الشعب الفلسطيني والقطاع الطبي بهدف تدمير مقومات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه الاحتلال الصهيوني النازي.

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وأضافت الحركة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية في المستشفيات والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيدًا حتى الآن، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني والتي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي.

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وطالبت الحركة، الهيئات الحقوقية الدولية وكافة المؤسسات المعنية بتوثيق هذه الجرائم، ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته المجرمين.

حصر 6 مقابر جماعية أنشأها الاحتلال في مستشفيات غزة

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، عن أنه تم حصر 6 مقابر جماعية أنشأها الاحتلال في عدد من مستشفيات غزة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على شارع الدعوة شرقي النصيرات وسط قطاع غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل فى المقابر الجماعية التى اكتشفت فى غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، "منزعج جدًا من الأنباء عن وجود مقابر جماعية ولا بد من وجود تحقيق شفاف ومستقل عن هذه الأنباء".

وحذر جوتيريش من خطورة الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح، مشددًا على أن الهجوم يعد تصعيدًا "لا يمكن احتماله" وسيقتل آلاف المدنيين، وستكون له تداعيات خطيرة على الضفة الغربية والمنطقة بأسرها.

حماس قطاع غزة مقابر جماعية مستشفى الشفاء جيش الاحتلال

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