رئيس جامعة حلوان الأهلية: للجامعة دور كبير فى تنمية وعى الشباب بخطورة المخدرات

في إطار اهتمام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية بتنمية الوعي لدى شباب الجامعة، عقدت جامعة حلوان الأهلية ندوة بعنوان "خطورة المخدرات على الإنسان والمكان"، بالتعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان.

شارك في الندوة الدكتوره سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، والدكتور محمد مصطفى الخبير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والأستاذة أميرة رجب المشرف على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.

أكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة استمرار مثل هذه الندوات التي تساهم في تنمية وعي شباب الجامعة بمخاطر تعاطي المخدرات، في ظل استهداف الشباب لتحويلهم من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة المجتمع وتبدد ثرواته.

"خطورة المخدرات على الإنسان والمكان" ندوة ب "حلوان الأهلية"

وأشارت الدكتوره سماح سالم، إلى الدور والجهود التي يمكن أن تقوم بها الجامعة في وقاية شبابها من أضرار التعاطي والإدمان، من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية والتعاون مع مؤسسات المجتمع، لتقديم المعلومات الصحيحة.

كما تطرق الدكتور محمد مصطفي، والأستاذة أميرة رجب، إلى كيفية اكتشاف المتعاطي، وأهم المظاهر الدالة على الإدمان، وكيفية الوقاية من خطر المخدرات.

تم تنظيم الندوة برعاية الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ سيد عطا الأمين العام لجامعة حلوان الأهلية، وقام بالتنسيق للندوة الأستاذة أمنية نبيل مدير إدارة المتابعة بالجامعة.

وفي سياق آخر أشار الدكتور قنديل، إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تساعد الطلاب على التفوق والنجاح، وتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإدارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها وتحرص على دعمه وتحفيزه للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل صقل مهاراتهم وخبراتهم، وبما يسهم في تحقيق الانضباط والتميز في العملية التعليمية منذ اليوم الأول من بدء الدراسة.